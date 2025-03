Мощни бури застрашават САЩ с пожари и снежни виелици (Видео, снимки)

Мощни бури заплашват общините в САЩ днес. Съществува опасност от пожари в южните високи равнини до снежни бури в Средния Запад, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Прогнозите предвиждат също така прашни бури в югозападната част на страната, торнада в южната част и снежни бури в централните равнини, както и някои промени в Марди Гра в Ню Орлиънс. Градът вече направи промени, свързани с двата най-големи парада по време на празника.

Изготвянето на тези прогнози беше едно от първите големи предизвикателства за Националната метеорологична служба на САЩ, след като миналата седмица стотици синоптици бяха уволнени като част от действията на президента Доналд Тръмп за съкращаване на числеността на федералната администрация. Бившите служители заявиха, че уволнението на метеоролозите, които изготвят важни прогнози в по места в САЩ, може да изложи на риск живота на хората.

В своята актуализирана прогноза от вчера службата предупреди, че през седмицата ще има „заплаха от снежни бури, силни ветрове, внезапни наводнения, тежки метеорологични условия, прашни бури и висока степен на опасност от пожари в сърцето на страната“.

Централните равнини и Средният Запад се подготвят за снежни бури по-късно днес. Синоптиците предупреждават, че очакваната усложнена обстановка заради снеговалежите може да „направи пътуванията опасни и потенциално животозастрашаващи“.

В Оклахома, Тексас и Арканзас бяха издадени предупреждения за торнадо Снимка: Twitter/@storm_serenader

Предупреждава се за възможни смерчове, опустошителни ветрове и големи градушки в Арканзас, Луизиана и Мисисипи.

Бури преминаха през Тексас и Оклахома рано сутринта със силни ветрове и дъжд. Близо 400 000 клиенти останаха без ток в Тексас, а други 25 000 бяха изключени от мрежата в Оклахома.

Повишеният риск от опасни метеорологични явления се отнасяше за район, простиращ се от източен Тексас до Алабама, в който живеят повече от 7 милиона души.

В Ню Орлиънс бе издадена заповед посетителите на парада да не носят чадъри, палатки и „нищо, което може да полети от вятъра и да предизвика хаос“.

В съседния окръг Джеферсън, недалеч от Ню Орлиънс, властите отмениха планираните паради в деня на Марди Гра поради очакваните силни ветрове и гръмотевични бури.

В близост до столицата на Луизиана бяха направени драстични промени в едно от най-старите празненства Марди Гра в щата. Парадът там трябваше да премине без оркестри или танцови групи.