По погрешка изтребител на Южна Корея бомбардира градче, има ранени (Видео, снимки)

Изтребител на Южна Корея неволно е пуснал 8 бомби върху градче вместо правилното място по време на тренировка. Това съобщиха военновъздушните сили на страната.

В резултат на това са пострадали цивилни, предаде АФП.

„Осем бомби с общо предназначение MK-82 бяха необичайно изпуснати от самолет KF-16 на ВВС, като са се приземили извън определения обсег на стрелба", заявиха Би Би Си.

Южна Корея провеждаше комбинирани учения с бойна стрелба със САЩ в Почеон Снимка: Ройтерс

Инцидентът е станал около 10:00 часа в Почеон, на около 25 км южно от силно укрепената граница с ядрения Север.

„Дълбоко съжаляваме за непреднамереното изпускане на бомбите, което доведе до жертви сред цивилното население, и пожелаваме на ранените бързо възстановяване", казаха Би Би Си.

Те обясниха, че са създали комитет за реагиране при авария, който да разследва инцидента, пише bTV. Освен това посочиха, че ще предприемат всички необходими мерки, включително компенсация за нанесените щети.

Това е довело до жертви и материални щети, с много разселени жители Снимка: Ройтерс

Военновъздушните сили допълниха, че военният самолет е участвал в съвместни учения с бойна стрелба, в които са участвали както военновъздушните сили, така и армията.

Националната противопожарна агенция на Южна Корея съобщи, че се предполага, че бомбите са паднали върху село по време на съвместно учение на Южна Корея и САЩ.

Това е довело до жертви и материални щети, с много разселени жители, заяви агенцията. Тя добави, че четири души са били сериозно ранени, а трима са получили леки наранявания.

Също така са били повредени една църковна сграда и части от две къщи Снимка: Ройтерс

