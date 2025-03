Памела Бах, бившата съпруга на Дейвид Хаселхоф, се самоуби

Памела Бах-Хаселхоф се е самоубила, съобщи "Дейли мейл".

62-годишната бивша съпруга на Дейвид Хаселхоф е открита мъртва в имението си за 2 милиона долара в Холивуд Хилс.

Тя е открита в сряда вечерта с прострелна рана в тялото. Не е оставила предсмъртно писмо.

Памела Бах-Хаселхоф беше омъжена за Дейвид от 1989 до 2006 г. Двамата претърпяват тежък развод, като споровете за издръжка продължават до 2017 г. David Hasselhoff breaks silence on ex-wife Pamela Bach-Hasselhoff's suicide aged 62 https://t.co/Ac46churLQ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 6, 2025

Двамата имат две дъщери - 32-годишната Хейли и 34-годишната Тейлър.

Дейвид Хаселхоф заяви пред TMZ, че семейството е дълбоко натъжено от смъртта й.

Властите открили тялото на Памела след подаден сигнал от близките й, които не могли да се свържат с нея в продължение на няколко дни.

Парамедиците са били повикани в дома ѝ по сигнал за жена в безсъзнание малко след 22:00 ч. в сряда.

Тя е оставила коментар в Инстаграм профила на дъщеря си Хейли само няколко часа преди тялото ѝ да бъде намерено.

Дебютната филмова роля на Бах-Хаселхоф е във филма на Франсис Форд Копола „Грохотна риба" през 1983 г.

Тя се запознава с Хаселхоф на снимачната площадка на филма "Рицарят ездач".

През 1989 г. тя получава роля и в „Спасители на плажа", където играе собственичката на кафене Кей Морган.

Някои от другите ѝ телевизионни роли включват участия в „Млади и неспокойни", „Каскадьорът" и „Сирени". Ohhh nooooooo David Hasselhoff's ex wife Pamela Bach killed herself... says self-inflicted gunshot wound to head..so sad.. #RIPPamelabachhosselhoff pic.twitter.com/ZajKko8zdF — Ms. Smith (@MsSmith17743658) March 6, 2025

До декември 2024 г. Памела Бах е активна в социалните мрежи, където често споделя снимки със семейството си. Последната й публикация е от 31 декември, в която честити новата година и пише колко е благодарна за внучка си Лондон.

След като се развеждат през 2006 г., Дейвид Хаселхоф на няколко пъти се оплаква, че плаща твърде висока издръжка на бившата си съпруга. Източници твърдят, че до 2017 той плащал 21 хил. долара на месец, а след това двамата се договорили за сумата от 5 хил. долара.