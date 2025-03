Най-малко 12 са ранени при стрелба в бар в Торонто (Видео, снимки)

Най-малко 12 души бяха ранени при стрелба в бар в Торонто, а вероятният извършител е на свобода, съобщи рано тази сутрин полицията, цитирана от Ройтерс и БТА.

Четирима души са с наранявания, които не са животозастрашаващи, а степента на раните на останалите хора е неизвестна, посочиха органите на реда в публикация в "Екс", в която не бяха дадени подробности за заподозрения.

"Дълбоко разтревожена съм от съобщенията за стрелба в питейно заведение в "Скарбъро", написа в същата социална мрежа кметът на Торонто Оливия Чоу и добави, че шефът на полицията я е уверил, че "е задействан целият необходим ресурс".