Бос мъж покатери Биг Бен, вдигна полицията накрак, за да развее палестинското знаме (Видео, снимки)

Бос мъж вдигна накрак Спешната помощ и полицията в Лондон, защото се покатери на Биг Бен, предава Би Би Си. Той развя знамето на Палестина в знак на протест.

Сигнал за инцидента е подаден към властите малко преди 7:30 часа местно време, като представителите на службите били веднага повикани в Уестминстърския дворец.

Босият мъж стоял с палестинското знаме в ръка на перваза на няколко метра нагоре от кулата Елизабет, в която се помещава Биг Бен.

Бос мъж вдигна накрак Спешната помощ и полицията в Лондон Снимка: Ройтерс

"Полицаи са на мястото и работят по безопасното приключване на инцидента", са казали по-рано пред Би Би Си представители на полицията в Лондон.

Най-малко девет коли на Спешната помощ са били на улица "Бридж Стрийт", множество хора са се събрали да гледат развоя на събитията зад полицейския кордон.

Около 10:00 часа трима служители на Спешната помощ са били издигнати на няколко метра нагоре върху платформа със стълба на пожарната, за да разговарят с мъжа, пише dir.bg.

Заради инцидента е било спряно движението в района, единият от изходите на метростанцията в близост е бил затворен, Уестминстърският мост също.

Случващото се мъжът излъчвал онлайн в продължение на 4 часа. От видеа в мрежите става ясно, че човекът вика "Освободете Палестина" от кулата.