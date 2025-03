Дипломати на Украйна и Обединеното кралство обсъдили в Киев стъпки към мира

Днес в Киев се проведе изключително продуктивна среща между дипломатическите екипи на Украйна и Обединеното кралство. Това гласи публикация в социалната мрежа "Екс" на украинският президент Володимир Зеленски.

"Обсъдихме съвместните ни стъпки, които биха могли да ни доближат до мира и да ускорят дипломатическите усилия. Благодарен съм за подкрепата. Украйна е решена да направи всичко, за да приключи тази война със справедлив и траен мир възможно най-скоро.

От наша страна ние сме напълно ангажирани с конструктивния диалог и се надяваме да обсъдим и съгласуваме необходимите решения и стъпки.

Следващата седмица ще започне с посещение в Саудитска Арабия. След срещата си в понеделник с престолонаследника, украинските дипломатически и военни представители ще останат за среща във вторник с американския екип. Украинският екип ще включва Андрий Ермак, Андрий Сибиха, Рустем Умеров и Павло Палиса.