Русия с мащабна офанзива срещу украинските сили в Курска област (Видео)

Руските войски предприеха широкомащабна офанзива, за да си върнат контрола над териториите в западната част на Курска област от украинските сили, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Информацията е от високопоставени руски военнослужещи и военни блогъри.

Агенцията уточни, че към момента не може да потвърди по независим път тази информация. 🚨🇷🇺🚨Kursk Front



🗣 Fighting for the city and northward;



🗣 A large-scale offensive is underway in this area at this time;



🗣 The enemy, who were north of Sudzha, fled from their positions;



pic.twitter.com/kVeEGMuPxn — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 (@SMO_VZ) March 8, 2025

„Във всички посоки на фронта в Курска област, всички части предприеха широкомащабна офанзива", заяви в приложението „Телеграм" генерал-майор Апти Алаудинов, командир на чеченските сили, които се сражават за Русия в Курска област. „Врагът напуска позициите си", добави той.

Тази седмица карти със свободен достъп показаха, че позициите на Украйна в Курска област рязко са се влошили и че нейните войски са почти обкръжени от руските сили.

Несигурната ситуация за Украйна последва спирането на американската военна помощ и споделянето на разузнавателна информация с Киев, след като американският президент Доналд Тръмп оказа натиск върху колегата си Володимир Зеленски да се съгласи на спиране на огъня с Москва, припомня Ройтерс.

Проруският военен блог Two Majors днес съобщи, че руските сили са започнали нападение срещу Суджа – град на около 9,5 км от границата с Украйна, а положението на украинските войски там е „близо до критично".

Алаудинов заяви, че руските въздушнодесантни бригади, мотострелковите полкове и специалните сили "Ахмат" участват в "ожесточени битки" и "нашите момчета напредват много добре". 🚨 KURSK COLLAPSE: UKRAINIAN TROOPS FACING TOTAL DISASTER 🚨



pic.twitter.com/551Y3VC1Vw — Francois Leclerc (@f_leclerc20037) March 8, 2025

По-рано днес руското министерство на отбраната обяви, че руските сили са си върнали контрола над три села в Курска област – Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.