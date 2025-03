Почина актьорът от "Хари Потър и Философският камък" Саймън Фишър-Бекър

Актьорът от поредицата "Хари Потър" Саймън Фишър-Бекър е починал на 63-годишна възраст.

Той изигра духа бродник на дом "Хафълпаф" Дебелия монах в "Хари Потър и Философският камък".

Саймън е известен и с епизодичната си роля в Doctor Who. Той е починал в неделя, съобщава Metro, цитирана от Daily Mail. RIP to Simon Fisher-Becker (no relation) who played Dorian in @bbcdoctorwho. He was only in a small number of episodes but his role and performances were certainly iconic. pic.twitter.com/IEwddKOwHj — David Becker (@iBeckTech) March 10, 2025

„Днес загубих не само клиент в лицето на Саймън Фишър-Бекер, но и близък приятел от 15 години. Саймън беше също така писател, разказвач и отличен оратор. Той ми помагаше изключително много. Беше любезен, милостив и се интересуваше от всички", казва агентът му в свое изявление.

"Изказвам съболезнования на съпругата му Тони, на брат му, на племенниците му и на многобройните му почитатели", гласи още съобщението.