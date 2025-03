Путин посети Курска област за първи път след украинското нахлуване (Видео)

Руският президент Владимир Путин посети днес Курска област за първи път от изненадващото нахлуване на украински войски в руския граничен регион през август миналата година. Това предаде ТАСС, като се позова на неговия прессекретар Дмитрий Песков, пише БТА.

Визитата бе осъществена на фона на руските военни успехи в Курска област в последно време.

Vladimir Putin has made his first visit to the Kursk region since the Ukrainian army advanced into Russian territory.



Putin is wearing military fatigues—something he hasn’t done in a while— as a show of force and a display of presence as Russian forces advance pic.twitter.com/b8kpmLrqCa — Mediazona (@mediazona_en) March 12, 2025

Путин проведе съвещание в един от командните пунктове на Курската групировка войски на Русия и изслуша доклад на началника на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов.

Той докладва на президента, че са освободени повече от 1100 квадратни километра територия в Курска област - над 86% от площта в западния руски регион, която е била превзета от противника.

🇷🇺 Russian President Putin meets Chief of Staff Gerasimov at one of Kursk's Command Posts. pic.twitter.com/SzKXE044zn — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 12, 2025

Украинските въоръжени сили са загубили в Курска област повече от 67 хиляди военнослужещи, при това своите най-добре подготвени и мотивирани войници, заяви още Герасимов.

Тези данни не са проверени по независим път.