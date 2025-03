Изсякоха Амазонската гора, за да построят 4-лентова магистрала (Видео)

В Амазонската гора се строи нова 4-лентова магистрала, която преминава през десетки километри защитена гора. Проектът е част от подготовката за Конференцията на ООН за изменението на климата, която ще се проведе през ноември в бразилския град Белем. Целта на новия път е да облекчи трафика към града, който ще посрещне над 50 000 души, включително световни лидери.

Бразилското правителство представя пътя като устойчив, но много местни жители и еколози са възмутени от сериозното му въздействие върху околната среда.

Амазонската гора играе жизненоважна роля в поглъщането на въглерод и осигуряването на биологично разнообразие, а много хора смятат, че този процес на обезлесяване е в разрез с основната цел на Конференцията на ООН за климата.

Новият път преминава през защитена зона на горите, а в района, където се строи, вече са изсечени стотици дървета.

Експерти предупреждават, че изграждането на пътя може да разруши екосистемата и да наруши миграцията на дивеча. Професор Силвия Сардиня, ветеринарен специалист и изследовател в университетска болница за животни, подчерта, че ще бъде все по-трудно да се връщат ранените животни обратно в природата, ако новият път наруши тяхното естествено местообитание, предаде Би Би Си.

Въпреки тези опасения, бразилският президент и министърът на околната среда увериха, че Конференцията ще бъде историческа. Целта е да се привлече внимание към нуждите на Амазонската гора и да се демонстрират усилията на федералното правителство за нейното опазване.

Въпреки протестите на местните жители и екологичните организации, които се оплакват, че не са чути, правителството на щата Пара обяви, че този път ще бъде част от общата инфраструктурна модернизация на Белем. Проектът включва и нови хотели, обновяване на пристанището и разширяване на капацитета на летището, пише NOVA.

Въпреки това, въпросът за устойчивостта на този проект остава отворен. Съществува тревога дали масовото строителство, съпътстващата Конференцията, и необходимостта от пренасяне на хиляди делегати по въздух няма да подкопаят самата идея за намаляване на въглеродните емисии. Според противниците на проекта, тази Конференция може да стане символ на противоречие между действията за опазване на климата и реалните вреди, които такъв проект може да причини на околната среда.