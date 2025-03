Самолетът на пратеника на Тръмп е навлязъл в руското въздушно пространство (Снимки)

Самолетът на специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф прекоси границата на Русия, предадоха Ройтерс, БТА и ТАСС, като се позоваха на информация от сайта за проследяване на полетите „Флайтрадар"(Flightradar). Trump’s special envoy, Witkoff, is en route to Moscow — his plane has just crossed Russian airspace, Sky News reports. pic.twitter.com/6Zn3y4esX1 — KyivPost (@KyivPost) March 13, 2025

Уиткоф, който официално е пратеникът на Тръмп за Близкия изток, има все по-голяма роля в усилията за слагане на край на продължаващата от три години война в Украйна.

Агенция Ройтерс отбелязва, че към момента не може да потвърди чрез независими източници информацията за навлизането на самолета на Уиткоф в руското въздушно пространство. Trump envoy Witkoff's plane just entered Russian airspace again, heaing Moscow from Qatar (Israel-Hamas talks).

Took the very long (6000km) route, instead of much shorter (4000km) route which western planes avoid fearing being shot down

n103wg pic.twitter.com/rORyjuD6ip — avi scharf (@avischarf) March 13, 2025