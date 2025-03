Сондата "Хера" засне редки изображения на естествен спътник на Марс (Видео)

По пътя си към астероида Диморф (Диморфос) сондата "Хера" е направила близко прелитане край Марс, заснемайки редки изображения на луната му Деймос, предаде АФП, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Космическият апарат, изстрелян през октомври миналата година, ще достигне крайната си цел, която се намира на 11 милиона километра от Земята в астероидния пояс между Марс и Юпитер, едва в края на 2026 г.

Междувременно "Хера" направи близко прелитане край Червената планета, продължило около час, за да се възползва от гравитационната й помощ. Сондата се приближи само на 5600 километра от марсианската повърхност с шеметната скорост от 33 480 километра в час.

Това позволи на "Хера" да тества и своите инструменти. Сондата успя да направи около 600 снимки, включително редки изображения на едната от двете луни на Марс, Деймос.

Малкият спътник с неправилна форма и диаметър около 12,5 километра, изглежда тъмен, контрастирайки отчетливо с външния вид на своята планета.

Според Марсел Попеску от Университета на Крайова, Румъния, направените от "Хера" снимки ще позволят да бъде добавено ново парче към пъзела за определянето на произхода на Деймос.

Изображенията ще дадат по-добра представа за термофизичните свойства и състава на марсианската луна, преди учените да се опитат да разгадаят тайните на астероида Диморф, към който пътува "Хера". Revealed: the first images from @ESA's #HeraMission gravity-assist flyby of Mars! https://t.co/tG8hizuw9W pic.twitter.com/2qJEKwpb1W — ESA Technology (@ESA_Tech) March 13, 2025

Последната мисия на сондата е да изследва този малък астероид, който през 2022 г. беше умишлено ударен от космически апарат на НАСА, за да се отклони траекторията му.

"Хера" ще наблюдава последствията от удара, който намали орбитата на това небесно тяло с диаметър 160 метра с 33 минути.

Диморф образува двойна система с по-голям астероид, наречен Дидим (Дидимос).

Целта е да се прецени дали подобна техника ще бъде ефективна в бъдеще за отклоняване на астероид, ако той крие потенциална заплаха за сблъсък със Земята.