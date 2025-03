Проливните дъждове в Тоскана продължават (Видео, снимки)

И днес в Тоскана се очакват проливни дъждове. Вчера в Италия беше обявена евакуация в зони край Флоренция и Пиза, заради наводнения, причинени от проливни дъждове.

В Тоскана е обявен червен код за опасност от лошо време. За шест часа в района е паднал дъжд, колкото е месечната норма за Тоскана. Много сгради са наводнени, а улиците се превърнаха в пълноводни реки.

На много места има опасност от свлачища. Катердлата Дуомо и музеите във Флоренция са затворени. Не работят и магазини.