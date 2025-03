Половин милион на протест в Белград, твърдят го хората от двата митинга там (Видео, снимки)

Половин милион са се събрали в Белград на протест, твърдят хората, които са на двата митинга в сръбската столица - на протестиращите и на контрапротестиращите, съобщи Бойко Василев на живо по БНТ. Водещият на "Панорама" замина днес за Белград, за да отразява студентския протест там, който започна в 17 ч българско време (16 ч местно).

Бойко Василев е автор на документалния филм "Булевард "Революция", който е за протестите в Сърбия и съвсем скоро бе излъчен по БНТ. Снимка: Личен архив

По-шумни са протестиращите, каза Василев и обясни, че посоката на движение на хората е към Скупщината - белградския парламент.

Около площада са били разположени трактори през нощта Снимка: Ройтерс

Журналистът разказа, че около площада са били разположени трактори през нощта и някой - вероятно от контрапротестиращите - е изпуснал гумите им.

"Обстановката е взривоопасна", каза Василев.

По думите му сръбският президент Александър Вучич няма да бъде свален тази вечер, като това може и да не стане в близко бъдеще. Но кулминацията на 4-те месеца протести, която е днес, е силен знак, че властта на Вучич е поставена под сериозен въпрос. "Не виждам как той ще възстанови престижа си пред сръбския народ", каза Василев. Според него протестите са дълго движение, което ще доведе до някакъв вид разместване. Обикновено нещата не се решават на площадите, колкото и да са шумни, а с политически процес.

Според Василев протестиращите студенти имат интересна тактика - разграничават се категорично дори от тези, които ги подкрепят - интелектуалци, опозиция, сдружения.

Студентите в Сърбия се събраха на най-мащабния протест в Белград след трагедията в Нови Сад Снимка: Ройтерс

В същото време източници на Бойко Василев са му разказали, че напоследък сред самите студенти се водят дискусии дали да не издигнат политически искания, сред които и създаването на техническо правителство, което да подготви предсрочни избори.

Сръбският президент Александър Вучич няма да бъде свален тази вечер Снимка: Ройтерс

