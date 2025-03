Пътничка от запалилия се самолет в Колорадо: Това беше ужасяващо изживяване (Видео)

Свидетелка описа като разкъсващо нервите и ужасяващо преживяването си при слизането от горящия самолет на American Airlines пред Си Би Ес. Машината се запали, след като беше принудена да направи аварийно кацане в Колорадо в четвъртък вечерта.

Някои от пътниците – общо 172-ма, пътуващи с полета за Далас, бяха заснети да стоят на крилото на самолета, след като той кацна в Денвър.

Самолетът беше обкръжен от кълба дим. Всички на борда, включително шестима членове на екипажа, успяха да се измъкнат живи от самолета, като 12 пътници са лекувани в болница за леки наранявания, според служители на летището.

Мишел Уудс от пътниците разказва, че всичко около полета изглеждало нормално при излитане, пише bTV. Едва във въздуха тя чува силен шум, отекващ от един от двигателите на самолета.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) по-късно потвърди, че самолетът се е отклонил към Денвър около 17:15 местно време, след като екипажът съобщил за вибрации на двигателя.

Но когато самолетът кацнал, пътниците осъзнали, че съвсем не са в безопасност.

„Всичко беше наред, но след това имаше дим, който изпълваше кабината", спомня си Мишел Уудс. Тя признава, че е сред късметлиите, които са били в предната част на самолета и е имала възможност бързо да се измъкне.

Други пътници не са имали възможност за бързо бягство – част от тях се бяха скупчили на едно от крилата на самолета.

Ингрид Хибит, която пътувала със съпруга и дъщеря си, е била сред пасажерите, принудени да излязат на крилото, преди да успее да се свърже отново със семейството си.

„Виждаха се пламъци и прозорците някак се топяха", разказва за ужаса, който е преживяла Хибит. Към тревогата ѝ се е добавил фактът, че е пътувала в различна секция на самолета от съпруга си и дъщеря си.

„Надявах се всичко да е наред, но наистина не знаехме със сигурност. Това бяха едни много дълги 10 минути", споделя пътничката.

Все пак цялото семейство се събира на земята, но този „изтощителен" епизод е хвърлили сянка върху семейната им ваканция.

„Ако това се беше случило във въздуха, не мисля, че изобщо щяхме да разказваме тази история. Благодарен съм, че всички оцеляха", казва в заключение Ингрид Хибит.