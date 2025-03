Многохилядният протест в Белград продължава да се вихри въпреки студа (Видео, снимки)

Многохилядният протест в Белград, наречен "15 за 15", продължава по план въпреки студа и дъжда в столицата на Сърбия.

Според организаторите това е най-големият антисистемен протест в Сърбия.

Колони от хора изпълниха белградските улици и придвижването дори на малки разстояния се затрудни.

Въпреки дъжда протестиращите на пл. "Славия" в Белград бяха толкова много и застанаха толкова близо един до друг, че асфалтът под краката им остана сух.

🇷🇸 Belgrade now.



Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4 — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) March 15, 2025

Протестът в сръбската столица е свикан по призив на студентите, които от края на ноември блокират над 60 факултета заради трагедията в Нови Сад.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град падна бетонната козирка на жп гарата, причини смъртта на 15 души и предизвика вълна от социално недоволство, която доведе до появата на студентско движение в страната.

Когато тази вечер студентка започна речта си на пл. "Славия", жена се качи на сцената и се опита да ѝ отнеме микрофона, но отговорниците за сигурността на протеста я отстраниха, пише БТА.

"Няма да ви позволим да ни лишите от нашата свобода, защото ние сме солидарни, защото умеем да се пазим един друг. Ние сме тук, защото няма да позволим представители на нито една партия да напада студенти, както вие нападнахте нашите колеги от Факултета по драматични изкуства“, каза студентката на площада.

Блокадите на факултети в цяла Сърбия започнаха, след като представители на управляващата Сръбска прогресивна партия нападнаха студенти от Факултета по драматични изкуства по време на акцията "Спри Сърбия" с 15 минути тишина в памет на 15-те жертви в Нови Сад.

Тази акция се превърна в традиционна за всеки протест в много сръбски градове през последните 4 месеца.

Днес в продължение на 15 минути протестиращите стояха прави в пълна тишина и в Белград, а преди това бяха прочетени имената на 15-те загинали в северния сръбски град Нови Сад.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи тази вечер, че на всички пикови събирания в Белград е имало около 107 хиляди души.

Според информацията на полицията "броят на участниците в протеста непрекъснато намалява".

"Този протест днес не е край на нашата борба, той е призив за дългосрочна битка, която да доведе до промяна на системата", написаха протестиращите студенти в профила си в инстаграм.

За да могат да вземат участие и в следващи протести, престоят на студентите, които пристигнаха в Белград от други населени места, е осигурен до 17 март.

По-рано през деня белградската полиция арестува и отведе мъж с инициали В. Б. (1972 г.), който около 12,45 ч местно време застана на ъгъла на ул. "Княз Милош" и бул. "Крал Александър" и каза на охраната, че носи две бомби и иска да взриви сградата на Президентството.

Scenes from Belgrade are insane! pic.twitter.com/gAfZ6KiMo0 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) March 15, 2025

При обиск не са открити взривни устройства, съобщиха от сръбското Министерство на вътрешните работи.

А в белградския квартал "Жарково" кола се вряза в група протестиращи граждани и рани трима души. Оказана им е медицинска помощ в Спешния център, а шофьорът е задържан.

Снощи за нарушаване на обществения ред в Белград са арестувани 13 души, съобщи министърът на вътрешните работи Ивица Дачич.

Към този час протестът в сръбската столица преминава без инциденти.