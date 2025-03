Стотици протестираха в Гренландия срещу плана на Тръмп да купи страната (Видео, снимки)

Стотици протестиращи се събраха Гренландия и се обявиха срещу плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да завладее арктическата територия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нашата страна. Нашият избор. Нашата свобода", написа във Фейсбук Йенс-Фредерик Нилсен, лидер на дясноцентристката партия "Демократи", в отговор на снимки от демонстрацията в столицата Нуук.

A big anti-Trump rally took place in Nuuk, Greenland, protesting Trump’s insane calls for annexing the island to the United States.pic.twitter.com/UOFeQ1DuqP — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 15, 2025

По-рано тази седмица Тръмп отново напомни идеята си за присъединяване на Гренландия към САЩ. Той говори от месеци, че иска да поеме контрола над Гренландия, която е част от Дания.

Стотици хора в Гренландия протестираха днес срещу плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да купи страната Снимка: Ройтерс

На среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом в четвъртък президентът на САЩ допълнително разпали темата, когато отговори на репортерски въпрос за плановете си за евентуално анексиране.

"Мисля, че това ще се случи", каза Тръмп, като подчерта голямото стратегическо значение на острова и факта, че Дания е много далеч от него.

The beginning of the demonstration at 1pm



Nuuk, Greenland 🇬🇱

March 15, 2025 pic.twitter.com/w42P3GMVwh — Orla Joelsen (@OJoelsen) March 15, 2025

Депутатите в Гренландия реагираха с ярост. Това е "напълно неприемлив" подход, заяви сегашният ръководител на правителството Муте Егеде пред гренландския вестник "Сермитсиак" по време на днешния митинг в Нуук.

Хората излязоха по улиците и в други градове на острова.