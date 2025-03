Протестът в Белград приключи с час по-рано заради провокации и сбивания (Видео, снимки)

Многохилядният протест в Белград приключи с час по-рано тази вечер заради опити за провокации от контрапротестиращи.

Лоялните на сръбския президент Александър Вучич студенти и граждани, които миналия четвъртък изградиха палатков лагер в Пионерския парк под прозорците на Президентството, започнаха да хвърлят камъни и бутилки по посока на Народната Скупщина (сръбския парламент)

"Този протест вече не е студентски. Молим всички да напуснат района около Народната Скупщина ", казаха студентите от Факултета по драматични изкуства, за да предотвратят сблъсък с контрапротестиращите.

В района на Пионерския парк и сръбския парламент са били забелязани и маскирани привърженици на спортния клуб "Партизан", които също са участвали в провокации, включително срещу членове на жандармерията.

На няколко места в центъра на Белград възникнаха инциденти и сбивания между някои от участниците в днешния протест, които многократно нападнаха полицаи, опитвайки се да им попречат да изпълняват задълженията си и да предизвикат по-големи безредици, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи. В изявлението се посочва, че служителите на реда предприемат всички мерки и действия в рамките на своята компетентност за недопускане на по-нататъшна ескалация.

Полицията отправи последно предупреждение за незабавно преустановяване на всякакви атаки и провокации срещу полицейски служители или в противен случай ще трябва да се намеси, за да защити своите служители.

🇷🇸 Belgrade, the capital of Serbia, right now. pic.twitter.com/Oir4292B51 — Visioner (@visionergeo) March 15, 2025

По-рано през деня бе арестуван мъж с инициали В. Б. (1972 г.), който около 12:45 ч. местно време застана на ъгъла на ул. "Княз Милош" и бул. "Крал Александър" и каза на охраната, че носи две бомби и иска да взриви сградата на Президентството. Лицето бе обискирано и в него не бяха открити взривни устройства, съобщиха от сръбското Министерство на вътрешните работи.

А в белградския квартал "Жарково" кола се вряза в група протестиращи граждани и рани трима души. Оказана им бе медицинска помощ в Спешния център, а шофьорът е задържан.

Снощи за нарушаване на обществения ред в Белград бяха арестувани 13 души, съобщи по-рано днес министърът на вътрешните работи Ивица Дачич, цитиран от БТА.

През целия ден колони от хора изпълниха белградските улици и придвижването дори на малки разстояния бе затруднено.

Въпреки дъжда протестиращите на пл. "Славия" в Белград бяха толкова много и застанаха толкова близо един до друг, че асфалтът под краката им остана сух.

Протестът в сръбската столица бе свикан по призив на студентите, които от края на ноември блокират над 60 факултета заради трагедията в Нови Сад.

На 1 ноември миналата година в северния сръбски град падна бетонната козирка на жп гарата, причини смъртта на 15 души и предизвика вълна от социално недоволство, която доведе до появата на студентско движение в страната.

Когато тази вечер студентка започна речта си на пл. "Славия", жена се качи на сцената и се опита да ѝ отнеме микрофона, но отговорниците за сигурността на протеста я отстраниха.

"Няма да ви позволим да ни лишите от нашата свобода, защото ние сме солидарни, защото умеем да се пазим един друг. Ние сме тук, защото няма да позволим представители на нито една партия да напада студенти, както вие нападнахте нашите колеги от Факултета по драматични изкуства“, каза студентката на площада.

Блокадите на факултети в цяла Сърбия започнаха след като представители на управляващата Сръбска прогресивна партия нападнаха студенти от Факултета по драматични изкуства по време на акцията "Спри Сърбия" с 15 минути тишина в памет на 15-те жертви в Нови Сад. Тази акция се превърна в традиционна за всеки протест в много сръбски градове през последните 4 месеца.

Днес в продължение на 15 минути протестиращите стояха прави в пълна тишина и в Белград, а преди това бяха прочетени имената на 15-те загинали в северния сръбски град Нови Сад.

Министерството на вътрешните работи на Сърбия съобщи тази вечер, че на всички пикови събирания в Белград е имало около 107 хиляди души. Според информацията на полицията "броят на участниците в протеста непрекъснато намалява".

"Този протест днес не е край на нашата борба с мирни средства, той е призив за дългосрочна битка, която да доведе до промяна на системата", написаха протестиращите студенти в профила си в "Инстаграм".

За да могат да вземат участие и в следващи протести, престоят на студентите, които пристигнаха в Белград от други населени места, е осигурен до 17 март.

Според организаторите това е най-големият антисистемен протест в Сърбия.