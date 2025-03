Кула в нидерландския град Фалкенбург се срути

Кулата "Вилхелмина" в нидерландския град Фалкенбург се срути вчера. Това беше потвърдено от говорител за безопасността на региона Южен Лимбург след известие от медиите "L1 Нюз" и в. "Лимбургер". Наблюдателната кула, национален паметник, е известна атракция в този град в Южен Лимбург. Това предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Все още не е ясно какво точно се е случило. Спешните служби са на място, става ясно от думите на говорителя. Изображения показват кулата в руини. Valkenburg, Netherlands



The historic 30-metre Wilhelmina Tower in Valkenburg, suddenly collapsed on Sunday morning. Search teams feared casualties after detection dogs signalled a presence under the rubble, but only clothing was found. The cause of the collapse remains unknown.… pic.twitter.com/El5BkG3RbO — ZetaTalk Followers: Watch X, Planet X, aka Nibiru (@ZT_Followers) March 16, 2025

Не е известно дали има пострадали, съобщава БТА.

Кулата е построена през 1906 г. и бе с височина около 30 метра, като посетителите имаха възможността да се изкачат до върха ѝ. В нея имаше и заведение за хранене. На уебсайта се посочва, че в момента кулата е затворена за поддръжка.