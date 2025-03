Южнокорейски военен дрон се удари в хеликоптер на летище и предизвика пожар, няма пострадали (Снимки)

Южнокорейски военен дрон се удари в хеликоптер на летище и предизвика пожар, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Южна Корея съобщи, че пожарът е бил потушен бързо и няма жертви.

Агенция Йонхап предаде, че разузнавателен дрон "Херон" израелско производство се е ударил в хеликоптер на летището в Янджу, северно от южнокорейската столица Сеул. Не е имало опит от страна на Северна Корея да заглуши GPS сигналите по време на инцидента.