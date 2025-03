Следете на живо завръщането на блокираните от 9 месеца в космоса астронавти (Видео, снимки)

Двамата американски астронавти, останали повече от 9 месеца на Международната космическа станция (МКС), поеха по обратния път към Земята. Те бяха блокирани заради техническа повреда на кораба им "Старлайнър", предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс напуснаха МКС с космическия кораб "Дракон" на компанията "Спейс Екс", като НАСА показа на живо тяхното заминаване.

Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс напуснаха МКС с космическия кораб "Дракон" Снимка: Ройтерс

Заедно с тях към Земята поеха американският астронавт Ник Хейг и руският космонавт Александър Горбунов. Очаква се те да се спуснат край бреговете на Флорида в 18:00 ч. (22:00 по Гринуич) тази вечер.

Бъч Уилямс и Суни Уилмор пристигнаха на Международната космическа станция в началото на юни по време на първия пилотиран изпитателен полет на космическия кораб "Старлайнър" на компания "Боинг".

LIVE: #Crew9 and their @SpaceX Dragon spacecraft are departing the @Space_Station and starting their journey back to Earth. Undocking is scheduled for 1:05am ET (0505 UTC). https://t.co/OUp4n98WeE — NASA (@NASA) March 18, 2025

Те трябваше да останат в космоса само една седмица, но многобройни технически проблеми наложиха престоят им да бъде удължен.

През септември Хейг и Горбунов пристигнаха на МКС с космическия кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс", оставяйки свободни места за двамата блокирани астронавти. 59-годишният Уилямс и 62-годишният Уилмор вече са пребивавали няколко пъти в космоса и се смятат за опитни астронавти.

Тази неделя на Международната космическа станция пристигна новият екипаж, включващ астронавтите на НАСА Ан Макклейн и Никол Айерс, японския астронавт Такуя Ониши и руския космонавт Кирил Песков

Американският астронавт Доналд Петит и руските космонавти Алексей Овчинин и Иван Вагнер, които пристигнаха през септември, ще останат на МКС, както е планирано.