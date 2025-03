Двама са в неизвестност след бурята "Лоранс", наводнила Испания (Видео, снимки)

Бурята "Лоранс" наводни улиците на Испания, а двама души са в неизвестност след преминаването й.

Heavy floods due to torrential rains in Águilas of Murcia province, Spain 🇪🇸 (18.03.2025)pic.twitter.com/HFG1ItYTru — Disaster News (@Top_Disaster) March 18, 2025

Колата им била отнесен от придошлите реки. Инцидентът е станал на около 80 километра от Севиля. Силните ветрове, които връхлетяха южната, източната и централната част на страната са съпроводени с проливни дъждове, пише БНТ.

Бурята "Лоранс" наводни Испания Снимка: Ройтерс

С отминаването на "Лоранс", хубавото време в тези райони на Испания ще настъпи за кратко. В четвъртък се очаква страната да бъде връхлетяна от нова буря. "Мартиньо" ще настъпи с интензивни валежи и силни ветрове.