Най-големите разкрития за убийството на Кенеди, които шокираха дори екипа на Тръмп (Документи)

Публикуваните класифицирани документи, свързани с убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 г., оставиха експертите да търсят нови улики, а екипа на Доналд Тръмп – в паника.

Публикацията, направена във вторник вечерта, включва 2182 PDF документа с общо 63 400 страници, качени на уебсайта на Националния архив повече от 60 години след като президентът бе застрелян и убит в Далас.

Сред документите има машинописни доклади и ръкописни бележки, обхващащи десетилетия, включително подробности на високопоставен агент на ЦРУ, който твърди, че „дълбоката държава" - вид правителство, съставено от потенциални, неоторизирани тайни мрежи на властта, е отговорна. Съдържат се и сведения, че Лий Харви Осуалд е бил „лош стрелец", както и информация, че Сикрет сървис е била предупредена за убийството на Кенеди още през август – 3 месеца преди покушението.

Публикуването на файловете шокира екипа по национална сигурност на Тръмп, който прекара 24 часа в трескава подготовка, за да оцени възможните рискове за сигурността преди обявяването.

Джон Ф. Кенеди в деня на убийството си Снимка: Ройтерс

Когато файловете бяха разпространени около 19:00 ч., това предизвика широк обществен отзвук – либерали твърдяха, че това е просто повторение на подобна публикация от Джо Байдън преди години, докато привържениците на Тръмп бяха възмутени, че страниците все още съдържат редакции и не дават ясен отговор на въпросите. Експерти нарекоха файловете „непроницаеми".

Специалистите, които преглеждат информацията, предупреждават, че не очакват тя да промени разбирането за случилото се или да доведе до разтърсващи разкрития.

Документите не съдържат анотации, не е посочено от кои агенции произхождат, нито как са свързани помежду си или доколко са били смятани за достоверни в рамките на разследването.

Публикуването им представлява изпълнение на предизборно обещание на Тръмп, който още по време на първия си мандат каза, че ще направи тези файлове достъпни.

Въпреки това онези, които се ровят из хилядите страници, са открили някои интригуващи детайли.

Нови документи от строго секретни файлове, свързани с убийството на Джон Ф. Кенеди Снимка: Ройтерс

Един от документите е меморандум, който цитира статия от левия политически вестник Ramparts от юни 1967 г., свързана с разузнавача, информатор на ЦРУ и бивш капитан от американската армия Джон Гарет Ъндърхил-младши.

„Ден след убийството Гари Ъндърхил напусна Вашингтон в бързината. Късно вечерта се появи в дома на приятел в Ню Джърси. Беше много развълнуван", започва откъсът.

„Той сподели, че малка група в ЦРУ е отговорна за убийството и че се страхува за живота си, вероятно ще трябва да напусне страната. По-малко от шест месеца по-късно Ъндърхил беше намерен застрелян в апартамента си във Вашингтон. Съдебният лекар заключи, че е самоубийство", продължава пасажът.

Текстът отбелязва също, че Ъндърхил е бил в близки отношения с редица високопоставени служители на ЦРУ.

Тази част беше широко споделяна от консерваторите в социалните мрежи във вторник вечерта. Други обаче я отхвърлиха, отбелязвайки, че статията е публично достъпна и обсъждана от десетилетия.

Друг документ, който се разпространяваше сред привържениците на Тръмп във вторник вечерта, се фокусира върху Лий Харви Осуалд.

Публикацията, направена във вторник вечерта, включва 2182 PDF документа с общо 63 400 страници Снимка: Ройтерс

В един ред от документа се посочва, че КГБ е наблюдавало Осуалд внимателно, докато е бил в СССР. В същото време файловете разкриват, че Осуалд е бил лош стрелец по време на тренировките си в СССР.

Друг новоразкрит детайл е писмо, изпратено през 1978 г. от човек на име Сергий Чорнонох до британското посолство.

Той твърди, че е бил задържан в Лондон на 18 юли 1963 г. и разпитван от властите.

Чорнонох заявява, че им е казал за Осуалд и че той планира да убие президента.

Той добавя, че е предупредил американския вицеконсул Том Блекшеър за намеренията на Осуалд, който се опитвал да избяга в Русия.

Плановете за разсекретяването на записите се ускориха внезапно в понеделник, въпреки че екипът на Тръмп работеше по това още от завръщането му в Белия дом през януари.

Президентът обяви по време на медийно събитие в Центъра Кенеди, че файловете ще бъдат разкрити във вторник.

Анализатори по национална сигурност бързаха да проверят дали няма опасни разкрития в документите.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф искаше всички да са подготвени за съдържанието на документите, за да не бъдат изненадани, съобщава New York Times.

Националният съвет за сигурност организира спешна среща, за да уточни какво все още трябва да бъде разсекретено.

Мнозина се притесняваха, че ще бъдат разкрити поверителни данни за хора, които все още са живи.

Историците, които коментират темата, предполагат, че няма нищо особено в публикуваните файлове и че те са толкова дезорганизирани, че ще бъде трудно да се анализират.

Нови документи от строго секретни файлове, свързани с убийството на Джон Ф. Кенеди Снимка: Ройтерс

Лари Дж. Сабато, директор на Центъра по политика към Университета на Вирджиния и автор на „Полувековието на Кенеди", заяви, че неговият екип е започнал да преглежда документите, но ще мине време, преди да се изясни пълното им значение.

Изследователи са изчислили, че броят на файловете, които все още не са разкрити изцяло, е между 3 000 и 3 500.

През миналия месец ФБР съобщи, че е открило още 2400 нови документа, свързани с убийството.

Интересът към подробностите около убийството на Кенеди е огромен, а през десетилетията се зародиха безброй конспиративни теории.

Тръмп, който встъпи в длъжност за първи път през 2017 г., беше заявил, че ще позволи разсекретяването на всички останали документи, но в крайна сметка не го направи, позовавайки се на потенциалната заплаха за националната сигурност.

Файловете продължиха да се публикуват и по време на управлението на президента Джо Байдън, но някои останаха скрити.

Сабато каза, че неговият екип има дълъг списък от документи с чувствителни данни, които търси, тъй като преди това са били редактирани, пише "Дейли мейл".

„Трябва да има нещо наистина, наистина поверително, за да редактират цял параграф, страница или множество страници в такъв документ", каза той. „Част от тях са свързани с Куба, други – с това, което ЦРУ е направило или не е направило във връзка с Лий Харви Осуалд".

Имаше бърза реакция срещу няколко от публикуваните документи, тъй като много от старите файлове бяха избледнели, зле сканирани и невъзможни за четене.

Други бяха ръкописни бележки с напълно неразбираем почерк или съдържаха задраскани думи и драсканици.

Още повече документи се оказаха изключително редактирани, въпреки обещанията на администрацията на Тръмп, че файловете няма да бъдат цензурирани.

Several of the JFK files Trump released today are redacted and illegible. pic.twitter.com/CH3o3w1pYT — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) March 18, 2025

„Бързо преглеждам файловете за Кенеди, за да видя дали наистина всичко ще бъде без редакции, както беше обещано. Не е така", публикува един изследовател.

„Постоянно ми повтаряха, че тези файлове ще бъдат без редакции...", оплака се друг разочарован потребител на "Екс".

„Повечето от тези документи бяха обозначени като 'безопасни' за разсекретяване ПРЕДИ ГОДИНИ. Тук няма нищо ново. Къде са конфискуваните и недостъпните файлове за Кенеди?" написа друг.

Либерали, като журналиста Ед Красенщайн, твърдяха, че Байдън е публикувал същите файлове през 2023 г.

„Единствената разлика? В горната част на файловете на Байдън пише '2023 Разсекретяване', а на тези на Тръмп – '2025 Разсекретяване', като думата 'секретно' е задраскана в изданието на Тръмп", твърди Красенщайн.

Въпреки недоволството на американците, търсещи нова информация из документите, привържениците на Тръмп приветстваха публикуването.

„Файлът, който ме интересува най-много, е докладът на главния инспектор на ЦРУ от разобличители, които твърдят, че ЦРУ е скрило информация от Конгреса относно убийството на Кенеди, тъй като тя ги е уличавала (малко след убийството)", написа представителката Анна Паулина Луна, която ръководи работната група за разсекретяване на документите за убийството на Кенеди.

Нови документи от строго секретни файлове, свързани с убийството на Джон Ф. Кенеди Снимка: Ройтерс

„Получихме тази информация като сигнал и всъщност в момента проследяваме конкретен документ", добави тя.

Документите на Кенеди не бяха единствените, които бяха публикувани – бяха разкрити и документи, свързани с убийствата на неговия брат Робърт Кенеди и д-р Мартин Лутър Кинг.

Авторът Джонатан Айг, който наскоро спечели наградата „Пулицър" за биография на д-р Кинг, заяви пред New York Times, че не очаква нови разкрития.

„Ще бъда изненадан, ако се появи някакво доказателство за друг убиец", каза той.

Кинг беше убит от Джеймс Ърл Рей на 4 април 1968 г.

В навечерието на публикуването на документите, Тръмп заяви, че това ще бъде интересно, а Белият дом каза, че американците ще бъдат шокирани от разкритията.

„Хората чакат това от десетилетия", каза Тръмп в понеделник. „Имаме огромно количество документи. Имате много за четене."

Тръмп подкрепяше разсекретяването на файловете за Кенеди по време на първия си мандат, но хиляди от тях останаха скрити.

По време на кампанията си през 2024 г. той обеща да ги направи публични като част от цялостните си усилия за повишаване на прозрачността в управлението.

През януари той подписа заповед за разсекретяване на останалите документи.