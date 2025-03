Ново изригване на вулкан на индонезийския остров Флорес (Видео, снимки)

Ново вулканично изригване беше регистрирано на популярния сред туристите остров Флорес, намиращ се в източната част на Индонезия, предаде Франс прес, като отбелязва, че властите са обявили най-високата степен на тревога. Lewotobi volcano in Indonesia has produced a very large explosion. Listen to the video, you can hear lapilli/ash hitting roofs and the ground.... 🔊👀



📹 Oztha Zg/FB pic.twitter.com/2AxMCKgz5n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 20, 2025

Изригването на 1703-метровия вулкан е продължило 11 минути и 9 секунди, според властите. Стълбът от вулканична пепел се издига на около 8000 м над вулкана, според изявление на индонезийската агенция по вулканология, цитирана от БТА. Large eruption at Lewotobi Laki-laki volcano🌋 in Indonesia🇮🇩 tonight. Ash plume to heights of +/- 8000m above the summit according to Indonesian authorities @PVMBG_



📸 @PVMBG_ pic.twitter.com/GULAzLz943 — Øystein L.A. (@oysteinvolcano) March 20, 2025

Изригването е започнало в 22:56 ч. местно време. Засега няма данни за жертви или щети, но агенцията предупреди, че изригването, съчетано с проливните дъждове в региона, може са доведе до кални свлачища. March 20, 2025#ClimateAwareness🚩keep informed



🌋Eruption of Mt Etna in #Italy

🌋Activity at Kilauea volcano, Hawaii, #USA

🌋Eruption of Lewotobi volcano. Ash ejected to 8 000 meters high, #Indonesia

🌡️Temperature records in South #Siberia. Air warmed up to May t°C#seisme pic.twitter.com/lJHyd81FdX — Irene (@irene_makarenko) March 20, 2025

Силният тътен, придружаващ вулканичното изригване, е бил чути в град Маумере, на над 80 км от вулкана.