Протестиращи в Истанбул били подложени на брутално полицейско насилие (Видео, снимки)

Демонстранти в Истанбул, протестиращи срещу ареста на кмета на града Екрем Имамоглу, са били подложени на брутално полицейско насилие тази вечер. Това се вижда на кадри на опозиционната телевизия „Джумхуриет тв“, свързана с едноименния кемалистки вестник. СНИМКА: Ройтерс

Протестиращите – повечето от които млади хора, са потеглили на поход с искане за освобождаване на Имамоглу и на останалите задържани при разследванията, предприети тази седмица. Те са искали да стигнат от площад Сарачхане (край кметството на Истанбул) до площад Таксим. Демонстрацията е била организирана от студенти. СНИМКА: Ройтерс

На кадрите, разпространени от „Джумхуриет тв“, се вижда как полицаи за борба с безредиците блъскат и ритат хората на протеста и същевременно се чуват писъци на подложените на насилието демонстранти. СНИМКА: Ройтерс

Валийството на Истанбул забрани за четири дни (от 19 до 23 март) всякакви публични събирания. Въпреки забраната обаче поддръжниците на опозицията продължават да организират протести. СНИМКА: Ройтерс

За втора поредна вечер се състои и протест пред кметството. Народнорепубликанска партия призова по-рано днес гражданите да участват и тази вечер в митинг срещу задържането на Имамоглу. СНИМКА: Ройтерс

Огромен брой привърженици на формацията са се събрали пред зданието на Истанбулската голяма община, съобщава в. "Джумхуриет".

Председателят на НРП Йозгюр Йозел, който говори пред хората, каза: "Площадите са наши" и осъди действията на полицията.

Ден след ареста на кмета на Истанбул и още близо 100-ина души, напрежението в Турция се увеличава.

Вчера бяха издадени заповеди за арести на 106 души, включително за кмета на Истанбул Имамоглу по обвинения в корупция и връзки с терористична организация. Нареждането бе издадено ден, след като Истанбулският университет анулира дипломата на кмета.

Тази вечер Народнорепубликанската партия обяви, че планира утре вечерта да организира митинги в подкрепа на Имамоглу в много градове в страната, сред които Истанбул, Анкара, Бурса, Чанаккале, Одрин, Ескишехир, Измир, Текирдаг, информира електронното издание на в. „Джумхуриет“. If you're wondering what is going on in Turkey...it's still looking pretty hairy. Videos are coming through despite the internet blackouts by Erdogan, including the police using riot controls in Istanbul as well as Izmir. pic.twitter.com/S6465Pup1W — Inside_Israel_Intel (@inside_IL_intel) March 20, 2025