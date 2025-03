Почина най-прочутият двоен агент Олег Гордиевски

На 86-годишна възраст е починал дългогодишен двоен агент Олег Гордиевски, който в годините на Студената война дезертира от СССР във Великобритания.

Говори се, че Гордиевски е бил най-ценният британски шпионин в историята на руските разузнавателни служби.

Полицията за борба с тероризма оказва съдействие на съдебния лекар, но смъртта му не се разглежда като съмнителна. Той е починал мирно в дома си в Съри, съобщава Би Би Си.

Гордиевски, полковник от руското КГБ, прекарва дълги години като двоен агент, предавайки важна разузнавателна информация на британските служби MI6 и MI5.

Живее в Годалминг под полицейска закрила, откакто Москва започва да го подозира през 1985 г. и едва успява да избегне арест, съдебен процес и разстрел, като е прекаран нелегално през границата с Финландия в багажника на автомобил.

Две години по-рано, като служител на КГБ в Лондон в разгара на Студената война, той предупреждава британските си шефове, че Москва е изпаднала в такава параноя от въображаемо изненадващо нападение от страна на Запада, че Съветският съюз е започнал да се подготвя да нанесе първи удар.

В резултат на неговия сигнал НАТО съкращава военните си учения с кодово име Able Archer и кризата е предотвратена.

Много важен преврат

През 2007 г. Гордиевски е удостоен от кралицата със званието Companion of the Most Distinguished Order of St Michael and St George.

Отличието е същото, с което е удостоен и фикционалният агент от британските тайни служби Джеймс Бонд.

Информацията, предадена от Гордиевски, води до експулсирането на 25 съветски агенти, работещи под прикритие в Обединеното кралство.

По времето, когато работи като двоен агент, дезертьорството му е приветствано от тогавашния министър на външните работи сър Джефри Хоу като „много съществен преврат за нашите сили за сигурност".

Оттогава Гордиевски е автор на редица книги за дейността на КГБ.