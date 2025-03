Тръмп недоволен от свой портрет, художничката нарисувала Обама по-добре

Американският президент Доналд Тръмп ненавижда един свой портрет и реши да го сподели със света.

Той изпадна в истерия в неделя вечерта заради свой портрет, който е нарисуван преди 5 години. Изложен е в сградата на Капитолия на щата Колорадо. Според Тръмп портретът е бил умишлено изкривен до ниво, което е виждано.

Произведението на изкуството дело на Сара Бордман, художничка от Колорадо Спрингс. Тя е автор и на портрета на бившия президент Барак Обама, който се намира до тази на Тръмп, според Colorado Politics.

"Никой не харесва лоша снимка или портрет на себе си", заявява Тръмп.

„Художничката е нарисувала и президента Обама, и той изглежда чудесно, но портрета ми е наистина най-лошият. Сигурно е изгубила таланта си с напредването на възрастта. Във всеки случай бих предпочел да нямам портрет, отколкото да имам такъв", допълни още той.

Тръмп каза, че много хора от Колорадо са се обадили, за да се оплачат от портрета. Той дори призова губернатора Джаред Полис да свали.

„Джаред трябва да се срамува от себе си!", каза US президентът.

Говорител на Полис заяви пред 9NEWS в Денвър, че губернаторът е изумен да разбере, че президентът на Съединените щати е почитател на нашия Капитол в щата Колорадо и неговите произведения на изкуството.

„Щатският Капитол е завършен през 1901 г., украсен е с розов оникс и бял мрамор, добити в Колорадо, и включва портрети на бивши президенти и бивши губернатори", казва говорителят.

"Оценяваме интереса на президента и на всички към сградата на нашия Капитол. Винаги търсим всяка възможност да подобрим преживяването на нашите посетители".

Портретът на Тръмп в Залата на президентските портрети на третия етаж на Капитолия на щата Колорадо беше представен през август 2019 г., според тогавашния репортаж на CBS Colorado.

Мястото за портрета на американския президент известно време беше празно, докато шегаджии не сложиха снимка на руския президент Владимир Путин, пише The Daily Beast.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM — Steve Fenberg (@SteveFenberg) July 26, 2018

Впоследствие стана ясно, че помощник на тогавашния председател на Камарата на представителите на Колорадо Крисанта Дюран е позволил на активист да получи достъп до Щатския капитол през вход, запазен за служители.

Това накара бившия председател на Сената на Колорадо Кевин Грантъм да организира кампания за набиране на средства за портрета на Тръмп.

„В рамките на по-малко от 36 часа постъпиха 216 дарения, които наброяват над 10 000 долара, необходими за разполагането на този портрет на мястото му", каза Грантъм при откриването преди 5 години.

Портретът беше подкрепен и от бившия републиканец от Демократическата партия Дан Пабон.

„Независимо дали не сме съгласни с тях, дали не ни е харесало как историята се е отнесла към тях, дали не смятаме, че собственото им настояще се е отнесла добре към тях, не означава, че на тези портрети не им е мястото тук", каза тогава Пабон.