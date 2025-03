Взрив в склад за боеприпаси в Чехия, един е ранен (Видео, снимки)

Човек е ранен при експлозия, избухнала в предприятие на чешката отбранителна група STV, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на официални представители. Полицията подчерта, че взрива вероятно е бил причинен от технически дефект в производствената система. При инцидента е бил ранен един човек. Rano w kompleksie Poličské strojírny w regionie Svitavy doszło do eksplozji. Do wypadku doszło w jednym z zakładów spółki STV Group produkującej amunicję. Według policji prawdopodobną przyczyną wybuchu była wada technologii. pic.twitter.com/b0wR8XyDQ5 — 𝕸𝖔𝖗𝖌𝖊𝖓𝖘𝖙𝖊𝖗𝖓 (@Morgenstern616) March 25, 2025

STV съобщи, че взривът е избухнал в една от оперативните сгради в комплекса на инженерната ѝ компания Policske strojirny, разположена на 150 километра източно от Прага. Чешката осведомителна агенция ЧТК и други местни медии съобщиха, че взривът е станал в склад за боеприпаси в комплекса, където STV наема помещения и произвежда едрокалибрени боеприпаси, а също така ремонтира военна техника. Poličské strojírny zasáhl výbuch, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu https://t.co/tSitvMte1l pic.twitter.com/aMQ04n9dtk — ceskenoviny_cz (@ceskenoviny_cz) March 25, 2025