След заплахите на Мъск да спре "Старлинк" в Украйна - перспективи пред сателитните комуникации

Темата за европейските сателитни комуникации започва да заема все по-централно място в дневния ред на ЕС, пишат редица издания в свои анализи и репортажи по темата след заплахите на Илон Мъск да спре интернет достъпа чрез "Старлинк" (Starlink) на фронта в Украйна.

В подкрепа на по-слабо развитите сателитни оператори в блока, в Бялата книга на Европейската комисия по отбраната миналата седмица се посочва, че Брюксел "трябва (...) да финансира украинския (военен) достъп до услуги, които могат да бъдат предоставени от базирани в ЕС търговски доставчици", пише Файненшъл таймс".

Мигел Анхел Пандуро, главен изпълнителен директор на испанската компания за сателитни комуникация "Испасат" (Hispasat), посочи пред британския вестник, че Брюксел е поискал от сателитните оператори "Ютелсат" (Eutelsat) и Ес И Ес (SES) да представят списък на възможните услуги, които може да се ползват от Украйна.

На този фон перспективата за по-интензивно включване на ЕС в сателитната надпревара и борба за космически суверенитет повиши акциите на силно задлъжнелите оператори посочени по-горе през последните седмици.

От "Файненшъл таймс" обаче отбелязват, че дори и с финансиране от ЕС успехът няма да бъде лесен.

Това е така защото "Сатрлинк" вече разполага с мрежа от близо 7000 сателита в ниската околоземна орбита (пояс над земната повърхност, които е отдалечен от нея на разстояние от 200 до 1200 километра), което и позволява да осигурява интернет връзка с ниска латентност (индикатор за производителността на компютърна мрежа връзка, който определя скоростта на трансфер на пакет данни между различни точки или възли в нея – бел. ред.)

Освен това, техният брой се планира да достигне до близо 12 000 в следващите години, като се предлагат компактни терминали за връзка със сателитите, които украинската армия използва за да ги привърже към разузнавателни дронове, които да предават добитата информация в реално време.

Друго предимство е, че "Старлинк" използва за своето развитие достъпните услуги за изстрелване от компанията майка "СпейсЕкс" (SpaceX), "всичко се промени напълно", каза Жан-Батист Тепо, директор на космическата консултантска компания "Новаспейс" (Novaspace).

На този фон европейските компании разполагат общо с около 700 сателита, които са в различни орбити - средната околоземна орбита (от 2000 метра до 35 700 метра) и геостационарната орбита, която е разположена на 35 786 метра над морското равнище. Така европейските компании, които предлагат сателитен интернет, изискват по-големи терминали за връзка, а често латентността при тях е висока.

Повечето от тези сателити са на придобитата от "Ютелсат" компания "Уануеб (OneWeb), като техните по-обемни терминали идват на цени между 5 и 10 хил. долара (при 500 долара за терминали на "Старлинк", като всичко това прави използането им от Украйна, а и от други желаещи по-предизвикателно.

Това кара Пандуро да заяви, че днес няма изцяло заместител на "Старлинк", но може да има алтернативи, които, без да са заместител, могат да помогнат за облекчаване на липсата на тези способности.

Пандуро обаче смята, че Европа има какво да предложи на Украйна дори и при тази ситуация. "Файненшъл таймс" посочва, че Киев би могъл да използва две европейски мрежи, насочени предимно за военни и разузнавателни цели – базираната в Люксембург GovSat-1 и испанската Hisdesat.

Макар идеята за разрастването на европейска сателитна мрежа да не е нова, повод за все по-честото и споменаване бяха коментари на Мъск, които по-рано този месец заяви, че целият украински фронт ще рухне, ако спре "Старлинк". Впоследствие той коригира изказването си и каза, "че никога няма да го направи".

Въпреки това изкаванията му предизивкаха безпокойство в ЕС, като последната негова проява доведе до охладняването на Италия към идеята да сключи споразумение за над 1,5 млрд. евро със "Старлинк"

"Преговорите за договор между сателитния интернет оператор "Старлинк" на Илон Мъск и Италия са в застой, което е отражение на по-широко геополитическо напрежение", заяви в края на миналата седмица италианският министър на отбраната Гуидо Крозето.

По-рано днес главният изпълнителен директор на "Ютелсат" Ева Бернеке заяви пред народните представители във френския парламент, че Италия вече дори обмисля търг за доставчик на сателитна комуникация.

Тя посочи още, че "Старлинк" обвързва Италия много тясно със САЩ, но както видяхте с Украйна, това изисква продължаване на добрите отношения с Илон Мъск, за да се запази суверенитетът, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица пред АФП тя изрази увереност, че компанията, която представлява може да замести "Старлинк" по отношение на сателитната свързаност на Украйна въпреки по-малкия брой на разположените сателити.

По време на своето изслушване Бернеке говори за планираната от Европейския съюз система за сигурни сателитни комуникации ИРИС 2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite - IRIS 2) , която трябва да бъде изградена от представляваната от нея компания в консорциум с Ес И Ес и "Испасат". Нейното начало беше дадено в края на миналата година.

В тази връзка Бернеке заяви, че ще разчита на финансиране, за да може да изведе чрез компанията "Еърбъс" (Airbus) в орбита необходимите сателити.

Но тази система на ЕС се планира да бъде разположена в космоса след 2027 г. и да бъде функционална от 2030 г. Тя ще се състои от 264 сателита в ниската околоземна орбита и 12 в средната околоземна орбита, които ще могат да се ползват за правителствени и търговски комуникации. Сумата необходима за това към момента се оценява на около 10 млрд. долара, голяма част от които ще са осигурени от европейско финансиране.

На този фон желанието на ЕК за европейска алтернатива на "Старлинк" представи "неочаквана възможност, но няма да е лесно и няма да е достатъчно" за разрешаване на въпроси относно дългосрочното бъдеще на европейските сателитни оператори, каза Пиер Лайонет, директор изследвания в търговската организация "ЕйЕсДи Юроспайс" (ASD Eurospace).