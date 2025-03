2 протеста в подкрепа на Джорджеску има в Букурещ (Видео)

Над 1000 души се събраха на демонстрация на Площада на конституцията в Букурещ, за да изразят подкрепата си към бившия кандидат за президент Калин Джорджеску, който не беше допуснат до участие в президентските избори през май тази година, съобщава сайтът Хотнюз.

Участниците в протеста, който не е разрешен от властите, пеят "Честит рожден ден" за Джорджеску, който днес навършва 63 години. Те скандират лозунги в подкрепа на Джорджеску, който спечели анулирания първи кръг на изборите миналата година, и събират подписи с искане за провеждане на втория кръг.

Същевременно около 200 души се събраха пред сградата на Постоянния изборен орган на протест, организиран от крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР), който също е в подкрепа на Калин Джорджеску и с искане за провеждане на втория тур на анулираните президентски избори, пише БТА.

Демонстрантите, които тръгнаха на шествие към Площада на победата, скандират "Искаме свободни избори", "Коалицията - на боклука, върнете ни втория тур", "Джорджеску - президент" и други.

Лидерът на АУР Джордже Симион, който е кандидат за президент на изборите през май, уточни, че Калин Джорджеску няма да участва в днешните демонстрации. 🇷🇴🫶🏼 More and more Romanians joining the protest in Bucharest today!



Calin Georgescu's birthday is being celebrated in big numbers.



Victory square will be packed!



Dozens of riot police vans surrounding the Government's building AGAIN! pic.twitter.com/927Ic7aodT — iosefinapascal (@iosefinaoficial) March 26, 2025

Джорджеску, срещу когото са повдигнати обвинения в шест престъпления, включително действия против конституционния ред и създаване на фашистка организация, не е имал никакво публично изявление от 11 март, когато Конституционният съд отхвърли кандидатурата му за президентските избори, отбелязва Хотнюз.