Пак пожар с жертва в турски ски курорт (Видео)

Пожар е избухнал рано тази сутрин в хотел в турския ски курорт Улудаг край Бурса и е причинил смъртта на поне един човек, съобщава "Тюркийе тудей", предава БТА.

Огънят бързо е обхванал сградата, въпреки че на мястото са били изпратени многобройни противопожарни екипи.

Кметът на Бурса Мустафа Бозбей съобщи, че при пожара е загинал един човек, а четирима са били спасени. Турски медии обаче съобщават за две жертви. Според техните публикации в резултат на пожара са загинали бившият национален състезател по ски Яхия Уста на 57 г. и синът му Беркин Уста на 25 г., който също е турски национал по ски. Пак според същите съобщения от 12 души хотелски персонал деветима са успели да избягат, а трима са хоспитализирани след отравяне с дим и остават в безсъзнание.

В съобщение на хотела "Кервансарай" се казва, че пожарът е започнал в района на външна веранда по неизвестни засега причини и се е разпространил в сградата.

Асошиейтед прес предава, като се позовава на Халк ТВ, че хотелът е бил затворен след инспекции, извършени след пожара в хотел "Гранд Картал" в окръг Болу на 21 януари, при който загинаха 79 души.