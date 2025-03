Най-малко 144 загинаха при смъртоносното земетресение в Мианма (Видео, снимки)

Най-малко 144 души загубиха живота си в Мианма, а 732 бяха ранени при силното земетресение с епицентър на около 17 километра от град Мандалей. Това заяви в телевизионно обръщение ръководителят на военната хунтата, управляваща страната, цитиран от Ройтерс и БТА.

Earthquake sum up 3pm (Mynamar/Thailand)

- 7.7 quake hit near Mandalay/Myanmar

- Hundreds of homes collapsed (various Myanmar cities)

- Strong shocks in Thailand + multiple building collapse in Bangkok

- USGS predicts thousands of people dead



(Bangkok clips from social media:) pic.twitter.com/kJodTn6BIg — Florian Witulski (@vaitor) March 28, 2025

Най-малко 144 души са загинали в Мианма при днешното земетресение Снимка: Ройтерс

По думите на генерал Мин Аун Хлайн се очаква броят на жертвите да нарасне. Той призова "всяка една страна" да предостави помощи и дарения и добави, че е приел предложенията за съдействие, отправени от Индия и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

7.7 magnitude earthquake hits Southeast Asia, mainly impacting Myanmar and Thailand.



pic.twitter.com/hIEgS2w712 — Pop Base (@PopBase) March 28, 2025

Говорител на тайландските власти съобщи за Ройтерс, че загиналите в Банкок в резултат на земетресението вече са най-малко девет. Спасителни екипи в тайландската столица издирват над 100 човека, затрупани под отломките от срутил се небостъргач.

