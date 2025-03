Какво предизвика опустошителното земетресение в Мианма и Тайланд? (Видео, снимки)

Мащабното земетресение с магнитуд 7,7 с епицентър в района на Сикайн, близо до втория по големина град в Мианма - Мандалей, причини големи щети в страната. Трусът успя да разлюлее дори и съседен Тайланд, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Мианма се намира на границата между 2 тектонични плочи и е една от най-сеизмично активните страни в света, въпреки че в района на Сикайн сравнително рядко има големи и разрушителни земетресения.

Railway tracks in Pyinmana, Myanmar, have been bent and severely deformed due to the M7.7 earthquake...pic.twitter.com/8wPnIseAZC — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

"Границата между плочите на Индия и Евразия минава приблизително в посока север-юг, пресичайки центъра на Мианма", каза Джоана Форе Уокър, сеизмолог от Университетския колеж в Лондон. Тя обясни, че плочите се движат хоризонтално една покрай друга с различна скорост. Това предизвиква т.нар. земетресения с ударно приплъзване, които обикновено са по-слаби от тези, наблюдавани в зоните на субдукция, например в Суматра, където една плоча се плъзга под друга и трусовете могат да достигнат магнитуд между 7 и 8.

Щетите от мащабното земетресение с магнитуд 7,7 с епицентър в района на Сикайн Снимка: Ройтерс

През последните години Сикайн беше засегнат от няколко земетресения. В края на 2012 г. районът бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,8, като тогава загинаха най-малко 26 души и десетки бяха ранени. Днешното земетресение обаче "вероятно е най-голямото" в континенталната част на Мианма за последните 25 г., отбеляза Бил Макгуайър, сеизмолог от Калифорнийския университет.

In Myanmar, the powerful M7.7 earthquake collapsed Mandalay’s historic Shwe Boan Shein Mosque, killing at least 20, with many still trapped.pic.twitter.com/jRKEfR9pVt — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025

Роджър Мюсън, почетен научен сътрудник в Британския геологически топографски институт (British Geological Survey), заяви пред Ройтерс, че малката дълбочина на земетресението означава, че щетите ще бъдат по-сериозни.

По данни на Американският институт по геофизика епицентърът на земетресението е бил на дълбочина едва 10 км. Експерти от Програмата за опасностите от земетресения изчисляват, че при днешното земетресение може са загинали между 10 000 и 100 000 души, а икономическото въздействие може да засегне до 70% от БВП на Мианма.

Щетите от мащабното земетресение с магнитуд 7,7 с епицентър в района на Сикайн Снимка: Ройтерс

Мюсън отбеляза, че такъв тип прогнози се основават на данни от минали земетресения и други фактори, като площта на Мианма, разположението ѝ и цялостната готовност на страната за реакция при сеизмична активност.

Последното голямо земетресение в района на Сикайн е било през 1956 г. Това означава, че местната инфраструктура не е изградена така, че да издържа на подобни природни бедствия и материалните щети може да се окажат още по-сериозни.