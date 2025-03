Почина Канзи - шимпанзето, което говореше английски език (Видео, снимки)

Шимпанзето Канзи, което говореше английски и бе смятано за едно от най-умните в света, почина. Това съобщиха на уебсайта на екологичния и изследователски център Ape Initiative.

Мъжкото бонобо бе на 44 години и живееше в изследователския център в САЩ от 2004 г.

На 18 март персоналът на центъра го е намерил в безсъзнание и без признаци на живот. Приматолозите знаеха, че Канзи има сърдечно заболяване, но смятаха, че то не застрашава живота му. Причината за смъртта все още не е обявена.

Kanzi has passed away at the age of 44.



This extraordinary bonobo achieved remarkable feats, including completing Minecraft, comprehending over 3,000 words in English, communicating using a keyboard, lighting fires, and roasting marshmallows.pic.twitter.com/9bQR635JrY — Massimo (@Rainmaker1973) March 22, 2025

Като дете Канзи посещава сесии с приматолози заедно с осиновителката си Матата. Бонобото учи основите на човешката реч с помощта на лексиграми - символи, представляващи думи.

Докато други екземпляри не се интересуват от уроците, Канзи бързо усвоява материала. Той запомня над 300 лексиграми и се учи да ги комбинира, за да създаде по-сложни значения.

Преди това се смяташе, че само хората са способни на това ниво на символично мислене. По-късно Канзи се научи да разбира говорим английски и дори да отговаря на него.

Kanzi the bonobo has died after battling with heart disease



you may know him as the ape that played minecraft and learnt to speak, but he was a spark of joy in his bonobo troop and a survivor of the abuse he faced under Great Ape Trust pic.twitter.com/IeLP5AmVCL — Plainn text 🐀 (@Plainn_Text) March 19, 2025

Когато Канзи беше на 8 години, той и едно 2-годишно дете получиха 660 устни инструкции. Канзи се справи по-добре от детето, пише bTV.

В друго проучване Канзи научи няколко думи от американския жестомимичен език, просто като наблюдавал горилата Коко, която вече била усвоила езика на жестовете.

След това Канзи бе експериментално отделен от сестра си Панбаниши със стена, за да се тества способността му да повтаря думи. Той успя да произнесе думата „йогурт“ и Панбаниша го разбра.

Kanzi the bonobo lives in America and has learnt how to build a fire, light it using matches and toast marshmallows on it. It shows just how like us some primates really are https://t.co/0999ka8dTE pic.twitter.com/zI5heBDQi3 — Massimo (@Rainmaker1973) April 22, 2018

Канзи също се научи да прави и използва каменни инструменти. Тогава той беше научен как да пали огън и да готви храна. На шимпанзетата дори беше показано как да играят видео игри. Канзи завърши аркадната игра Pacman и победи последния бос в Minecraft.