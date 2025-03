Над 1600 са вече жертвите на разрушителното земетресение в Мианмар, съобщава Би Би Си. Земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер причини големи щети на инфраструктурата.

Myanmar🇲🇲 As of around 11 AM on March 29, according to the list compiled by the military council, the total death toll across Myanmar due to the powerful earthquake has reached 1,002.

There are 2,376 injured and 30 missing persons



В ход са спасителни операции за издирване на оцелели под развалините на срутили се сгради.

Снимка: Ройтерс

Епицентърът на земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер е бил в централната част на страната в ранния следобед вчера и беше последван от няколко силни вторични труса, пише БНР.