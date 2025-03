Европейци протестират срещу компанията на Мъск - "Тесла" (Снимки)

Под наслова "Да свалим Тесла" за днес бяха планирани над 200 протеста в Европа срещу компанията, собственост на милиардера Илон Мъск. Понастоящем той е и съветник на американския президент Доналд Тръмп.

В Берлин, малка група демонстранти легна на пода на шоурума на Тесла и разпъна чадъри с послания срещу съюза между крайнодесните и богатите и "хората над печалбата". Пред сградата протестиращи скандираха "Пратете Мъск на Луната!".

#TeslaTakeDown



Berlin: Kick-off of international action weeks (29.3.-12.4.) to crash #caRpitalism and Egon Murk's aut(h)oritarian fascist fantasies ✊🏼💥



🔥Let's stop the greenwashing of Nazi-sympathizers🤢🤮



🤡💘One love: Fash 🇩🇪 police 🤝🏻 @elonmusk - go cybertruck yourself! pic.twitter.com/IUq5pCgpvO — Ende Gelände International #StopColonialViolence (@ende_gelande) March 29, 2025

А в град Отерсберг бяха запалени 7 коли. Според протестиращите, Мъск и президентът Доналд Тръмп, са заплаха за демокрацията, пише БНТ.

Протест срещу компанията на Мъск "Тесла" във Великобритания Снимка: Ройтерс

Мъск и компанията му за електрически автомобили станаха обект на вандализъм и атаки след като той беше назначен да ръководи Департамента на правителствената ефективност. Основната му задача е да оптимизира броя на чиновниците и да ревизира редица регулации.

