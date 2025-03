Взриви се кола от конвоя на Путин в Москва (Видео)

Избухна лимузина, за която се смята, че е част от официалния конвой на руския президент Владимир Путин. Кадри от Москва показват как луксозният Aurus Senat на стойност 275 000 паунда гори на улица северно от щаба на руската служба за сигурност ФСБ в Лубянка.

Vladimir Putin’s limo has burst into flames following a huge explosion

along a Moscow street.

One of the vehicles from what is believed to be the President’s “official car fleet” was consumed by flames near Moscow’s FSB secret service headquarters .. pic.twitter.com/GlgKQmX5p1 — Martha (@MGonigle) March 29, 2025

Снимки показват как пожарът в двигателя се разпространява към интериора на лимузината. Не е ясно кой е бил в превозното средство по време на инцидента.

Няма и потвърждение за причината за внезапния пожар на улица Сретенка, пише Express.

Няма информация за пострадали или загинали в резултат на експлозията.

72-годишният Путин редовно използва руските автомобили Aurus и е подарявал такива лимузини, например на севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

Инцидентът вероятно ще засили параноята в Кремъл, че чуждестранни агенти заговорничат да убият Путин.

Xe limo của Putin bị cháy rồi nổ tung trên đường phố Mascova, ngay trước trụ sở FSB. Chưa có báo cáo thương vong. pic.twitter.com/Vpo3jOOKF0 — Henry Quang (@UnghoUkraine) March 29, 2025

По-рано тази година Кремъл предупреди, че всеки опит за убийство на руския лидер ще бъде посрещнат с ядрен отговор.

В края на януари председателят на руската Дума отправи рязко предупреждение към потенциалните атентатори.

В публикация в своя канал в "Телеграм" Вячеслав Володин написа: „Заговорът за убийството на Путин, дори обсъждането му, е престъпление, сериозна заплаха за глобалната сигурност, директен път към ядрена война. Всички международни институции трябва да го разглеждат като основание за разследване."

Всеки опит за убийство на Путин би бил изключително труден предвид мерките за сигурност, които той взема.

Въпреки очевидните трудности на подобна мисия, съществуват твърдения за заговори срещу Кремълския лидер.

Ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов заяви в телевизионно интервю, че е запознат с няколко опита за покушение срещу Путин в последно време.

Освен това американският журналист Тъкър Карлсън твърди, без да предоставя доказателства, че администрацията на Джо Байдън е обмисляла елиминирането на руския диктатор.

Въпреки това водеща антипутинска опозиционна фигура каза пред Express, че администрацията на Байдън е изключила възможността за убийство на Путин или неговия елит и е дала ясно да се разбере това на Киев.

Няколко високопоставени руски военни офицери бяха убити през последните месеци, което допълнително засилва параноята в Кремъл.

Генерал-лейтенант Игор Кирилов и негов помощник бяха убити в Москва през декември, когато взривни устройства, поставени на неговия скутер, детонираха.

Кирилов ръководеше руските сили за радиационна, химическа и биологична защита. Той беше обвинен в разрешаването и надзора на използването на химически оръжия на бойното поле в Украйна.