Българин за наводненията в Гърция: Не съм виждал такова нещо за толкова години (Видео)

Аз поне за толкова години не съм виждал такова нещо. Това каза българинът Янко Янков, който стана свидетел на наводненията в Миконос, Гърция. В популярната туристическа дестинация внезапния дъжд превърна улиците в реки.

Училищата бяха затворени, а пътищата станаха непроходими в съседна Гърция. Мощен циклон причини сериозни наводнения на островите в Егейско море – Парос, Миконос и Родос.

Severe weather is affecting the Greek islands of Paros and Mykonos, turning roads into raging torrents.



Vehicle movement has been prohibited on both islands due to dangerous conditions.



In Paros, flooding has swept away debris and vehicles, with rescue operations underway.… pic.twitter.com/ehyRfGVP4H — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 31, 2025

Не се съобщава за жертви, но има големи материални щети.

Внезапните наводнения изненадаха жителите на Парос вчера. Хора бяха блокирани в колите и домовете си от придошлите води. Най-малко 15 души бяха спасени от пожарникаритe.

„Тук канализацията не е проектирана да издържа на такива дъждове и вчера станахме свидетели на това да извират канализациите. Към два часа започна да вали, и към четири вече беше неописуемо силен. Аз поне за толкова години не съм виждал такова нещо“, разказа Янков, цитиран от bTV.

More video from the Greek Island Mykonos. They had a massive hailstorm followed by flooding.... pic.twitter.com/5ii4ZjPPdL — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 31, 2025

Днес вече започва разчистването на щетите от пороя. Количеството дъжд, който се е изсипал в района, се равнява на валежите за три месеца.

Циклонът предизвика наводнения и на остров Крит.

Там се очаква проливните дъждове, придружени от силни ветрове и градушки, да се засилят през следващите часове. Проблеми има и в Северна Гърция.