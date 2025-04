Най-малко 100 бяха ранени при огромен пожар в газопровод в Малайзия (Видео)

Най-малко 100 души бяха ранени при огромен пожар в газопровод, управляван от малайзийската държавна енергийна компания "Петронас", в покрайнините на столицата Куала Лумпур, предаде ДПА, цитирана от БТА. Според местните власти над 300 души са били изведени на безопасно място.

Най-малко 63 пострадали са настанени в болница, въпреки че сериозността на нараняванията им остава неясна, съобщи заместник-началникът на местната полиция Мохд Заин Абу Хасан, цитиран от в. "Малай Мейл". Той допълни, че огънят е погълнал 190 къщи и 148 превозни средства, а в пика си пламъците са били високи колкото 20-етажна сграда.

Пожарът е избухнал в близост до бензиностанция в района на Путра Хайтс в Пучонг, в щата Селангор. Огънят се е виждал на километри. Малайзийската компания "Петронас" съобщи в изявление, че пожарът е избухнал в един от нейните газопроводи в 8:10 ч. сутринта местно време, отбелязва АП.

A colossal fire erupted today in a Malaysian suburb outside Kuala Lumpur due to a burst gas pipeline, prompting evacuations of nearby homes.



The towering inferno near a gas station in Putra Heights in central Selangor state was visible for miles.pic.twitter.com/ffxSUnTQMP — Massimo (@Rainmaker1973) April 1, 2025

Има хора, блокирани в къщи в Кампунг Куала Сунгай Бару, като спасителните дейности продължават, заяви председателят на Комисията за управление на бедствията в щата Селангор Мохд Наджван Халими пред държавната новинарска агенция Бернама.

Първоначално агенция Ройтерс съобщи за 33 пострадали при инцидента.

Според по-ранна информация на малайзийската държавна новинарска агенция Бернама, която цитира главния министър на щата Селангор - Амирудин Шари, при пожара са пострадали 12 души, а 82-ма са били спасени от огъня. Шари подчерта, че на мястото са изпратени десетки пожарникари, които бързо са евакуирали жителите от близките жилищни сгради от съображения за безопасност. Той уточни, че те ще бъдат настанени временно в близката джамия, докато ситуацията бъде овладяна.

В кратко изявление компания "Петронас" обясни, че засегнатият газопровод е изолиран. Три бензиностанции, намиращи се в близост до мястото на пожара, не са били засегнати, но са били временно затворени като предпазна мярка.

#UPDATE 🇲🇾: More footage shows the inferno burning following the gas pipeline/petrol transfer station explosion in Putra Heights, Malaysia South of Kuala Lumpur.



The pipeline is reportedly 500m in length. Residents near the blaze are being warned to evacuate.



No word on… pic.twitter.com/TiOA4TiqiN — Hexdline (@HexdlineNews) April 1, 2025

Снимки и видеоклипове на огненото кълбо се разпространиха бързо в социалните мрежи, а някои жители заявиха, че са усетили как вратите и прозорците на домовете им се разклащат, което вероятно се дължи на експлозията по-рано.

Все още се разследва какво е причинило взрива.