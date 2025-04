Най-малко 21 загинали при експлозия в склад за фойерверки в Индия (Видео)

Най-малко 21 души са загинали при експлозия, последвана от пожар в голям склад за фойерверки в Западна Индия. Шестима души са ранени при взрива, станал в щата Гуджарат, съобщиха агенция ПТИ и други индийски медии, позовавайки се на местните власти. A pyrotechnics warehouse in India has erupted with thousands of fireworks exploding in under 30 seconds. Wild! 😮

Силата на взрива е била толкова голяма, че според съобщенията хората са били изхвърлени на 200-300 метра от мястото на взрива.

Съобщава се, че пиротехническите изделия може да са били съхранявани и произвеждани незаконно в склада. Собственикът на обекта е бил задържан след инцидента.

Започнало е разследване на причината за взрива. Повечето от жертвите са били работници в сградата, пише БТА.