Руските военни изглежда са разрушили с авиационна бомба един от язовирите си в пограничната Белгородка област. Това предаде ДПА, като се позова на военни наблюдатели, пише БТА.

В разпространено в социалните мрежи видео се вижда моментът на взривяване на устройството, чието тегло се оценява на 3 тона.

The Russians tried to blow up their own dam in Popovka in Russia's Belgorod with the same FAB-3000 guided bombs that they normally drop on Ukrainian families, to prevent the possibility of Ukraine advancing, but it failed.



Ударът е нанесен близо до село Поповка, само на няколкостотин метра от украинската граница, и се предполага, че това е опит за блокиране на движението на тежки украински бронирани машини.

Украйна прави опити да активизира нападенията си в Белгородска област през границата, твърдят военни наблюдатели.

За момента Киев не е коментирал публично съобщенията, че негови войски се опитват да нахлуят в Белгородска област. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са отблъснали атаките.

В съседната руска Курска област украинските сили бяха окупирали големи площи в продължение на няколко месеца, но наскоро се изтеглиха от по-голямата част от територията.