Разпространиха записи на израелския заложник с българско гражданство (Видео, снимки)

Електронното издание на израелския в. "Аарец" публикува днес два видеозаписа на израелския заложник с българско гражданство Матан Ангрест. Той е в плен на палестинската групировка "Хамас" от 7 октомври 2023 г., след като семейството му разреши публичното им разпространяване. Единият от записите показва момента на отвличането му, а на втория той вече е заложник.

"Принудени сме да публикуваме кадри как Матан е линчуван, бит от тълпа", обясни вчера решението си майка му Анат Ангрест. "Избягвах да гледам това видео, което доскоро само съпругът ми Хагай беше гледал, но осъзнах, че нямам избор", добави тя, цитирана от БТА.

Матан Ангрест е военнослужещ от израелската армия. Сутринта на 7 октомври 2023 г. той бе отвлечен от танка му по време на сражение край селището Нахал Оз близо до границата на ивицата Газа.

The family of Matan Angrest has made the difficult decision to release footage showing their son during the October 7th attack and his captivity found by the IDF. This rare and painful step comes after almost 18 months of their son being held hostage.



Statement from Anat… pic.twitter.com/xlw82WtCqr — Bring Them Home Now (@bringhomenow) April 3, 2025

Ангрест е ранен в боевете и е взет в плен. Капитан Даниел Перез и сержант Итай Чен, които са били заедно с Ангрест в сражението, са били убити при нападението, като се предполага, че телата им се държат от "Хамас" в ивицата Газа.

Миналия месец семейството на Ангрест разреши публикуването на стопкадър от видеото, на което мъжът вече е в плен, но целият запис не бе публикуван.

Нередактираният 3,5-минутен клип е получен от израелската армия през юли миналата година и на него се вижда, че Ангрест е жив. От видеото става ясно, че мъжът е ранен.

До момента семейството му публикува само звукът от видеоклипа. Майката на Ангрест пусна записа през септември по време на демонстрация пред централата на израелската армия в Тел Авив.

По думите на семейството, цялото видео представлява нередактиран запис, който "Хамас" не е имал време да обработи.

През март, преди видеозаписът да бъде публикуван, бащата на Матан – Хагай Ангрест - каза, че от записа се вижда, че синът му е "изключително силен" – той гледа право в камерата и отговаря на въпросите на "Хамас".

"Нетаняху, разчитам, че ще ме измъкнеш оттук", казва той в клипа.

⚠️Horrifying. New photos from October 7th, approved by the family, show how Matan Angrest was violently kidnapped by dozens of Palestinian terrorists.



They beat him, took selfies with him, humiliated him, and kidnapped him to Gaza.



Monsters. All of them. pic.twitter.com/wTmeldp5mF — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 3, 2025

През февруари майката на Матан - Анат - съобщи, че семейството е получило доказателства от освободените заложници, че синът ѝ все още е жив.

Според нея Матан е подложен на тежки разпити и е държан в сурови условия, предвид статута му на войник.

През март, семейството се съгласи да публикува и запис на Матан, направен от "Хамас", на който той описва условията, при които е държан в плен и моли за освобождаването си.

"Те знаят, че той е отвлечен като войник в униформа. Чухме свидетелствата на Ор Леви (вече освободен заложник - бел. ред.), когото ("Хамас") държеше да определя като войник – за разпитите, изтезанията и мъченията, през които е преминал", каза тя пред израелската телевизия "Канал 12".

Анат каза също, че синът ѝ е "покрит с рани от изгаряния", а има и друга тежка рана.