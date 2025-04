Почина носителят на "Бафта" Лий Монтагю

На 97-годишна възраст е починал носителят на „Бафта" Лий Монтагю, съобщи Би Би Си.

Той е звезда от театъра и киното. Най-известен е с участието си в Bergerac в ролята на Анри Дюпон, а също и с участието си в сериали като The Sweeney и Seconds Out.

Смъртта на Монтегю беше обявена по-рано тази седмица от обществената библиотека „Кийтс", където той е бил пожизнен директор.

От там заявиха, че са дълбоко натъжени да съобщят за смъртта на Монтегю. Описват го като високоуважаван актьор, който е бил и жизненоважен за успеха им.

Монтегю участва в турнета с Лорънс Оливие и Питър Брук, играе на Бродуей и има дълга кариера в киното и телевизията, като често играе трудни персонажи.

Дебютира на големия екран през 1952 г. във филма Moulin Rouge, а по-късно се снима във филми като Brass Target, „Brother Sun, Sister Moon и How I Won The War, където играе с Джон Ленън.

Възпитаник на „Олд Вик", Монтегю играе Грегъри Хоук в The Climate of Eden на Бродуей през 1952 г., а по-късно Ед в Entertaining Mr Sloane и Джон Ролингс в постановката Who Saw Him Die от Тюдор Гейтс през 1971 г. в лондонския театър „Роял Хеймаркет".

През 1965 г. той е първият разказвач в детската програма на Би Би Си Jackanory , за която печели наградата „Бафта", като води 15 епизода.

През 2011 г. създава комитет за учредяване на благотворителната организация Keats Community Library, като пише и изпълнява там заедно с хора като Палин, Робърт Пауъл, Саймън Калоу и Джанет Сузман.