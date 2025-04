Стотици протестираха срещу Илон Мъск пред шоурума на "Тесла" в Берлин

Стотици хора протестираха днес срещу американския милиардер Илон Мъск пред шоурума на неговата компания за производство на електрически автомобили "Тесла" (Tesla) в Берлин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията в германската столица съобщи, че в демонстрацията са се включили около 250 души, докато организаторите споменаха за няколкостотин участници.

Акцията в Берлин бе организирана от сборна протестна група, включваща неправителствените организации и движенията "Кампакт" (Campact), "Фрайдейс фор фючър" (Fridays for Future) и "Turn Off the Tap on Tesla". Организаторите заявиха, че целта на демонстрацията е да се засили движението срещу Илон Мъск и неговата компания "Тесла" в Германия.

"Не трябва повече да позволяваме на Илон Мъск да подкопава безпрепятствено демократичните структури", заяви Каро Вебер от "Turn Off the Tap on Tesla".

Берлинската полиция съобщи, че е предприела действия срещу един от протестиращите, който е държал плакат със снимки на Мъск, изпълняващ жест, подобен на нацисткия поздрав. Говорител заяви, че полицията разследва дали показването на изображението представлява криминално престъпление.

Критиките към изпълнителния директор на компанията "Тесла" се увеличиха значително, откакто той започна да работи като съветник на американския президент Доналд Тръмп. Мъск бе натоварен от Тръмп със задачата да намали държавните разходи и да направи драстични съкращения във федералната администрация, без да притежава политически мандат, отбелязва ДПА.