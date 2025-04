Въоръженото крило на „Хамас" разпространи днес видеоклип, показващ двама израелски заложници в Газа, в който те твърдят, че са оцелели след предполагаем израелски удар, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Видеоклипът, излъчен от бригадите „Изедин ал Касам", продължава малко повече от две минути. Единият от двамата мъже изглежда ранен, с превръзки на лицето и дясната ръка.