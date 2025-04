Хиляди излязоха на протест срещу превъоръжаването на Европа в Рим (Видео)

Хиляди граждани излязоха на протест в Рим за мир и срещу превъоръжаването на Европейския съюз. Демонстрацията беше свикана от Движение „5 звезди", което е създадено от комика Бепе Грило.

Сред протестиращите имаше и такива, които настояват парите на гражданите да бъдат използвани за обществено здравеопазване, а не за оръжия.

🇮🇹❌🇪🇺💸 Mass protest in Rome against EU upgrade plan



thousands of Italians on the streets



In Rome, tens of thousands of people demonstrate against the EU 800 billion-euro armor-euro armor program. pic.twitter.com/LbXPCkhKxZ — JAY METATRON GARCIA (@Elmagico42o) April 6, 2025

Участниците осъдиха действията на италианското правителство на Джорджия Мелони и на Европейската комисия. Те отправиха послание „Спрете ги!" към европейската управляваща класа, пише NOVA.

„Излязохме на улицата, за да демонстрираме срещу тези политики, които се решават през главите на хората. Не искаме да чакаме година, година и половина за посещение в държавна болница. Искаме да подобрим състоянието на общественото здравеопазване, искаме парите на данъкоплатците да се харчат в тази посока. Не искаме парите да се пилеят за оръжия", заяви протестиращият Марко Вигели.