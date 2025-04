На 70 години почина от рак барабанистът на „Блонди“ Клем Бърк (Видео)

На 70 години почина Клем Бърк, барабанистът на „Блонди“, участвал във всички ню уейв записи на авангардната британска рок група. Това съобщиха Би Би Си и електронното издание на "Варайъти", пише БТА.

Неговите енергия зад барабаните допринесе за световния успех на британски хитове като Call Me, The Tide Is High, Atomic и Heart Of Glass – в тях Бърк умело превключваше между пънк, реге, диско и хип-хоп ритми.

Колегите му от групата Деби Хари и Крис Стайн потвърдиха новината в инстаграм днес, като написаха, че той е живял насаме с рака, без да споделя с близки и приятели за заболяването си, отбелязва "Варайъти".

„Клем не беше просто барабанист, той беше сърцебиенето на Блонди“, написаха те и добавиха: „Неговият талант, енергия и страст към музиката бяха несравними, а приносът му за нашето звучене и успех е неизмерим. Освен музикантските си умения, Клем беше източник на вдъхновение както на сцената, така и извън нея. Неговият жив дух, заразителен ентусиазъм и твърда работна етика докосваха всички, които имаха привилегията да го познават.“

Клем Бърк е роден като Клемент Божевски на 24 ноември 1954 г. в американския град Байон, щата Ню Джърси, в семейство с италиански корени. В родния се град придобива опит като барабанист, свирейки в местна кавър група и в параден оркестър.

През 1975 г., по време на най-ранните дни на „Блонди“, Хари и Стайн го вербуват за техен барабанист. Когато първоначалният басист Фред Смит напуска „Блонди”, за да се присъедини към „Телевижън“, Бърк на свой ред наема приятеля си Гари Валънтайн, спасявайки групата от неизбежно разпадане. Заедно с Хари и Стайн, Бърк е единственият член на „Блонди“, който участва във всички техни студийни албуми - от едноименния Blondie от 1976 г. до Pollinator от 2017 г. През 2006 г. „Блонди“ са въведени в Залата на славата на рокендрола.

„Блонди“ прекъсват дейността си след издаването на албума The Hunter през 1982 г. През това време Бърк свири на барабани за „Юритмикс“, Иги Поп, „Рамоунс“, „Романтикс“ (на които е редовен член в периода 1990-2004 г.), Пийт Таунсенд от „Ху“, Боб Дилън, Джоан Джет, Кати Валънтайн от „Гоу-гоус“ и др.

През 2008 г. Бърк е съосновател на Clem Burke Drumming Project - изследователска инициатива, която проучва физическите, умствените и здравните ползи от барабаните. За работата си през 2011 г. Бърк получава почетна докторска степен от Университета в Глостършир.