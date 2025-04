Огромен пожар лумна в депо за отпадъци в Париж (Видео)

Огромен пожар избухна в център за сортиране на отпадъци в Париж. Над депото за боклук, изградено през 2019 година и до което е разположен нов комплекс на местен съд, се издига огромен облак дим. Той е видим и от центъра на френската столица.

#incendie #paris #fire #clichy pic.twitter.com/hphLTmyNg3 — yoyo (@yoyostarrrr) April 7, 2025

Към момента не се съобщава за жертви или пострадали при инцидента в 17-и район на Париж, пише "Дейли мейл". На място са изпратени няколко пожарни екипа и десетки огнеборци, които се опитват да овладеят пламъците.

A major fire has broken out, at the Syctom waste agency in Paris' 17th arrondissement, producing thick black smoke visible for miles. So far, no injuries reported. The Paris fire department advises avoiding the area.pic.twitter.com/sj1nMBmipT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 7, 2025

Пожарната в Париж призова хората да избягват района на инцидента, а местните жители да бъдат бдителни.