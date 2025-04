Най-малко 15 души загинаха при срутване на покрива на дискотека в Санто Доминго, в Доминиканската република, предаде Франс прес, като цитира изявление на спасителните служби. 🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC



This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.



The national police confirmed the death toll and said search and rescue… pic.twitter.com/yAdkTqw8yX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2025

"За нещастие до момента имаме 15 жертви. Храним надежда, че ще намерим двойно повече оцелели", заяви пред медиите Хуан Мануел Мендес, директор на Центъра за спешни операции, пише БТА. BREAKING: At least 12 people have died and over 45 injured following the partial collapse of the roof at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, early Tuesday morning. Emergency teams are still working on rescue efforts. pic.twitter.com/WxQxL2uRWk — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 8, 2025

Спасителните работи продължават. At least 13 dead when roof collapses at popular Dominican Republic nightclub https://t.co/CNYu14dgqI pic.twitter.com/CeHdqpdXDD — New York Post (@nypost) April 8, 2025