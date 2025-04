Наваро е истински кретен. Това, което казва, е очевидно невярно. Това написа в "Екс" милиардерът Илън Мъск за съветника на американския президент Доналд Тръмп по въпросите за митата - Питър Наваро.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false. — Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025

Напрежението между двамата възникна след изказване на Наваро по CNBC, че Мъск настоява за "нулеви мита" между САЩ и Европа, защото "Тесла" използва вносни части за своите автомобили.

По думите на Наваро Мъск "сглобявал", а не "произвеждал" електромобилите.